Veneto – Occupano l’appartamento di una donna ricoverata: denunciati quattro stranieri

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

VERONA – Hanno approfittato dell’assenza della proprietaria, ricoverata in un centro di riabilitazione, per occupare il suo appartamento in pieno centro, all’interno della Ztl. Quattro uomini, tutti stranieri e già noti alle forze dell’ordine, sono stati sorpresi dalla polizia nella notte tra sabato 8 e domenica 9 febbraio, dopo la segnalazione di una vicina che aveva sentito forti rumori provenire dall’abitazione. La notizia è riportata dall’Arena di Verona.

Gli agenti, intervenuti con tre pattuglie, hanno trovato i quattro all’interno della casa, che avevano occupato probabilmente già dal giorno precedente. Inoltre, avevano tentato di sfondare un’altra porta della palazzina, quella di un appartamento all’ultimo piano, senza però riuscirci grazie alla resistenza della porta blindata.

I quattro sono stati denunciati per occupazione abusiva e furto. Tuttavia, il giorno successivo sono tornati per recuperare gli oggetti lasciati nell’appartamento, suscitando ulteriore indignazione tra i residenti.

L’allarme dei cittadini: “Non siamo più sicuri neanche in casa”

“Mio figlio è tornato a casa e ha trovato la porta distrutta. Ora abbiamo paura”, racconta una delle proprietarie dell’edificio. “Pensavamo che queste cose succedessero solo nelle grandi città, invece ora accadono anche a Verona. La nostra città è cambiata e non ci sentiamo più sicuri nemmeno nelle nostre case”.

Sul caso è intervenuto anche il consigliere regionale della Lega, Filippo Rigo, che ha definito l’episodio “gravissimo e inaccettabile”. “Approfittare della malattia di una signora per occupare la sua casa è un atto vile. Questo dimostra come l’insicurezza stia crescendo anche nelle nostre città”.

I quattro uomini avevano richiesto lo status di rifugiato, ma la loro posizione è ora al vaglio delle autorità, considerato che non si tratta del primo episodio di cui si sono resi responsabili.