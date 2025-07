Veneto – Nuovo caso di febbre Dengue: partita profilassi

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un nuovo caso di Dengue è stato segnalato a Lugagnano di Sona, nel Veronese. A contrarre il virus è stato un uomo da poco rientrato dall’estero. Le sue condizioni non destano preoccupazione e si trova attualmente in isolamento domiciliare.

Giovedì è scattata la disinfestazione straordinaria prevista dal protocollo regionale, coordinata dal Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss 9 Scaligera in collaborazione con il Comune di Sona. Gli interventi, mirati a ridurre la presenza di zanzare potenzialmente infette, vengono eseguiti in un’area di 200 metri attorno all’abitazione dell’uomo. In spazi pubblici si procederà per tre giorni consecutivi con trattamenti adulticidi, mentre nelle proprietà private si agirà anche con larvicidi e la rimozione di possibili focolai.

La Dengue è trasmessa esclusivamente dalla puntura di zanzare infette — in particolare Aedes aegypti e Aedes albopictus — e non si diffonde da persona a persona. La prevenzione resta lo strumento più efficace: eliminare ristagni d’acqua, usare repellenti, indossare indumenti protettivi e installare zanzariere sono azioni fondamentali per limitare la diffusione del virus.