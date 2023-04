VENETO – Nonno abusa di 4 nipotini: condannato a 3 anni e 8 mesi

Un uomo di 74 anni residente in un Comune della cintura urbana di Padova, è stato condannato a 3 anni e 8 mesi per aver commesso abusi nei confronti dei 4 nipotini. Dovrà anche risarcire tre dei quattro nipoti (per un totale di 45 mila euro). La notizia completa è riportata nell’edizione odierna de Il Gazzettino.

Gli abusi sono iniziati nel 2010 e sarebbero continuati fino al 2017, quando la mamma non si è accorta che qualcosa non andava ed ha presentato denuncia ai carabinieri.

Ha iniziato toccando nelle parti intime la nipotina di 7 anni, ha poi iniziato ha toccare la sorellina di 12 anni. Le sue attenzioni si sono poi rivolte al nipotino (dal 2011 al 2017) e infine la sorellina di 3 anni (nel 2015).