VENETO – Nonna pusher finisce ai domiciliari per spaccio

A 79 anni finisce nei guai per la droga. Lo scorso martedì gli agenti della squadra mobile di Padova hanno notificato a un’anziana residente nel Comune un ordine di esecuzione per spaccio emesso dall’ufficio Esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Padova.

La donna, che all’epoca dei fatti contestati aveva tra i 71 e i 73 anni, dovrà scontare una pena di due anni e sette mesi. L’accusa riguarda, in concorso con il coniuge di trent’anni più giovane, decine di vendite al dettaglio di droga agli assuntori.

Da quanto ricostruito, la donna sarebbe stata solita ricevere i clienti in un’abitazione del quartiere Montà, periferia a Ovest di Padova. Dopo aver letto l’ordine di esecuzione cui è stata aggravata è stata accompagnata negli uffici della Questura per completare gli atti e poi in stato d’arresto rimessa ai domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.