2 serre e 27 piante di cannabis in casa: arrestato

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Schio hanno arrestato un incensurato, T.F. 47enne, di Marano Vicentino, per detenzione e coltivazione di

sostanze stupefacenti, ai fini di spaccio. La Procura della Repubblica di Vicenza, sulla scorta delle risultanze investigative raccolte dai militari, ha emesso un decreto di perquisizione finalizzato alla ricerca di stupefacenti.

La perquisizione è stata eseguita l’8 marzo, nella casa dell’uomo, a Marano Vicentino, estesa poi anche ad un’altra abitazione in San Vito di Leguzzano, occupata da un parente, risultato estraneo ai fatti.

La perquisizione ha fatto rinvenire e sottoporre a sequestro diversi barattoli contenenti quasi

due etti di marijuana, una modica quantità di hashish e la somma in contanti di 900 euro, ritenuta

provento di illecito. Inoltre, all’interno di uno scantinato di pertinenza dell’immobile di San Vito di

Leguzzano, i militari rinvenivano e sequestravano 2 serre attrezzate con impianto di aerazione e

riscaldamento, al cui interno erano in produzione 27 piante di cannabis indica di piccole

dimensioni.

Condotto presso gli uffici del Comando Compagnia, l’uomo veniva, pertanto, arrestato e, a seguito

dell’udienza di convalida da parte del Giudice per Le indagini Preliminari del Tribunale di Vicenza,

tenutasi nella mattinata di ieri, veniva applicata la misura cautelare degli arresti

domiciliari.