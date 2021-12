VENETO – Neve abbondante su Altopiano, Dolomiti e Lessinia: le previsioni meteo

Bastano le immagini delle webcam di www.asiago.it per dare un’idea del clima in Altopiano. Da diverse ore nevica in tutta l’area e in quota si sono raggiunti gli 80-90 cm di neve. Niente di meglio per la stagione sciistica. Nella foto principale la webcam della piazza di Enego. Anche sulle Dolomiti nevica in abbondanza. La foto è tratta dalla webcam della Pista Tondi di Faloria (dolomitisuperski.com).

Qui sotto invece un’immagine dalla Lessinia (malga San Giorgio, fonte: altalessinia.it

Le previsioni Arpav per il Veneto

Evoluzione generale

Giovedì fase finale della perturbazione da nord-ovest che ha portato parecchie precipitazioni nel corso di mercoledì. Venerdì in arrivo una nuova depressione da nord-ovest che porterà altre precipitazioni, nevose sui monti, ma meno significative rispetto a mercoledì. Sabato pressione in aumento e da domenica circolazione pienamente anticiclonica, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso.

Il tempo oggi

giovedì 9

Previsioni per il pomeriggio/sera di oggi. Nuvolosità in diminuzione a partire da ovest fino a cielo anche sereno o poco nuvoloso a tarda sera, quando sulla pianura si formeranno alcune nebbie. Di pomeriggio a tratti modeste precipitazioni sparse sulla pianura e locali sui monti, con quota neve fino a gran parte dei fondovalle prealpini. Temperature con differenze anche sensibili rispetto a mercoledì; di pomeriggio avranno andamento irregolare, di sera saranno più basse con minime nelle ultime ore; valori sotto la media, di sera anche sensibilmente.

Tempo previsto

venerdì 10. Di notte sereno o poco nuvoloso con varie nebbie a sud dell’asse Verona-Treviso e locali sul resto della pianura e nelle valli prealpine. Di mattina nebbie in dissolvimento e nuvolosità in aumento da ovest. Dal pomeriggio ovunque cielo coperto.

Precipitazioni. Fino al mattino assenti. Di pomeriggio: in pianura sul Veronese probabilità medio-alta (50-75%) per piogge diffuse/discontinue, sulle zone limitrofe probabilità medio-bassa (25-50%) per piogge sparse/discontinue, altrove probabilità bassa (5-25%) per piogge locali/brevi; sui monti probabilità medio-alta (50-75%) per nevicate diffuse/discontinue. Di sera probabilità bassa (5-25%) per qualche goccia di pioggia sulla pianura e qualche fiocco di neve sui monti. Accumuli giornalieri modesti.

Temperature. Sui monti in calo salvo aumenti serali nella valli; sulla pianura in calo di notte, con andamento irregolare di giorno e in aumento di sera. Valori sotto la media fino al pomeriggio e sopra la media di sera. Differenze anche sensibili rispetto a giovedì e alla media.

Venti. Sulla pianura deboli/moderati; di notte con direzione variabile, dal mattino da nord-est. Nelle valli deboli/moderati con direzione variabile. In alta montagna moderati/tesi da sud-ovest.

Mare. Poco mosso.

Previsione Altezza Onde

sabato 11. Nella prima metà di giornata nuvolosità in diminuzione, dal pomeriggio ovunque sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Differenze anche sensibili rispetto a venerdì; di notte avranno andamento irregolare, di giorno in aumento, di sera in calo con minime nelle ultime ore.

Venti. Moderati/tesi; in prevalenza da nord-ovest, su costa e zone limitrofe da nord-est fino al mattino, nelle valli con direzione variabile.

Mare. Mosso fino al mattino, poi poco mosso più probabilmente verso sera

Previsione Altezza Onde

Tendenza

domenica 12. Non si verificheranno precipitazioni. Cielo sereno o poco nuvoloso fino al pomeriggio e poco o parzialmente nuvoloso di sera. Su costa e zone limitrofe alcune nebbie di notte e in dissolvimento al mattino. Temperature sulla pianura in calo, sui monti in aumento salvo diminuzioni notturne nelle valli.

lunedì 13. Non si verificheranno precipitazioni. Di notte parzialmente nuvoloso o nuvoloso, poi nuvolosità in diminuzione fino a cielo ovunque sereno o poco nuvoloso dal pomeriggio. Temperature in aumento.