VENETO – Meteo ancora instabile: diramata allerta (le previsioni fino a lunedì)

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ha emesso un avviso in cui dichiara condizioni di instabilità a partire dal pomeriggio/serata di oggi soprattutto sulle zone montane e pedemontane, meno probabili ma non del tutto esclusi anche sulla pianura, specie in tarda serata e sui settori sud-occidentali.

Domani e fino alla sera di sabato 22 luglio sono previste condizioni di tempo a tratti instabile con probabili rovesci e temporali sparsi e intermittenti. Saranno possibili locali fenomeni intensi (forti rovesci, locali grandinate e forti raffiche di vento).

Si prevede criticità idrogeologica, stabilendo lo stato di Attenzione (Allerta Gialla), dalle 00.00 di oggi alle 18.00 di sabato 22 luglio, per i bacini: Alto Piave (BL), Piave Pedemontano (BL-TV), Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone (VI-BL-TV-VR), Adige-Garda e Monti Lessini (VR), Po, Fissero-Tartaro- CanalBianco e Basso Adige (RO-VR), Basso Brenta – Bacchiglione (PD-VI-VR-VE-TV), Basso Piave – Sile e Bacino scolante in laguna (VE-TV-PD), Livenza – Lemene e Tagliamento (VE-TV).

LE PREVISIONI

SEGNALAZIONE METEO: Nel corso di venerdì 21 e fino al pomeriggio/sera di sabato 22 condizioni di tempo a tratti instabile con probabili rovesci e temporali sparsi e intermittenti. Saranno possibili locali fenomeni intensi (forti rovesci, locali grandinate e forti raffiche di vento).

Evoluzione generale

L’area anticiclonica con aria calda che insiste tra Nord Africa ed Europa meridionale è contrastata dalla circolazione ciclonica con aria più fresca presente più a nord; ne consegue per il Veneto l’afflusso di correnti umide e a tratti instabili di origine nord-atlantica, con spazi di sereno alternati a fasi nuvolose e probabili precipitazioni sparse, nel contesto di un raffrescamento culminante sabato e seguìto da una ripresa delle temperature.

Il tempo oggi

giovedì 20

Previsioni per il pomeriggio/sera di oggi. Variabilità, con spazi di sereno anche ampi, addensamenti nuvolosi più presenti su zone montane, pedemontane e parte della pianura adiacente; probabili a tratti locali piogge anche a carattere di rovescio o temporale; non si esclude qualche occasionale fenomeno intenso; temperature diurne in generale diminuzione, anche marcata in pianura, ma ancora superiori alla norma.

Tempo previsto

venerdì 21. Tempo abbastanza instabile, con significativi addensamenti nuvolosi alternati a spazi di sereno.

Precipitazioni. Fasi di piogge discontinue e sparse, in qualche momento anche relativamente diffuse, con vari rovesci e temporali che localmente potranno essere intensi.

Temperature. Minime in lieve calo; massime in discreta diminuzione, specie sull’entroterra.

Venti. In quota sulle Dolomiti deboli o localmente a tratti moderati dai quadranti occidentali, sulle Prealpi da moderati a temporaneamente tesi sud-occidentali; nelle valli, deboli con direzione variabile a parte raffiche nei temporali; in pianura fino al mattino moderati da nord-est, poi deboli con direzione variabile, comunque con raffiche nei temporali.

Mare. Da poco mosso a quasi calmo.

Previsione Altezza Onde

sabato 22. Tempo piuttosto instabile, con vari addensamenti nuvolosi e schiarite più ampie in serata.

Precipitazioni. Piogge da sparse a temporaneamente diffuse, con rovesci e temporali in vari casi anche intensi; fenomeni in probabile cessazione alla sera.

Temperature. Minime in contenuta diminuzione; le massime in genere diminuiranno, salvo locale stazionarietà sulle zone montane.

Venti. In quota, prevalentemente moderati dai quadranti occidentali; altrove, deboli con direzione variabile salvo raffiche nei temporali.

Mare. A tratti fino al pomeriggio poco mosso a sud, per il resto quasi calmo.

Previsione Altezza Onde

Tendenza

domenica 23. Cielo prevalentemente poco nuvoloso in pianura e parzialmente nuvoloso in montagna, ma con alcuni addensamenti che potranno dar luogo a qualche locale pioggia anche a carattere di rovescio o temporale; le temperature minime subiranno contenute diminuzioni tra cui qualche diminuzione in quota e vari aumenti a sud, le massime aumenteranno specie in pianura.

lunedì 24. In pianura cielo prevalentemente poco nuvoloso salvo locali addensamenti a fine giornata sulle zone pedemontane, in montagna variabilità con spazi di sereno alternati ad addensamenti nuvolosi; sulle zone montane da metà giornata e localmente su quelle pedemontane verso sera, potranno verificarsi alcune piogge anche a carattere di rovescio o temporale; per le temperature prevarrà un discreto aumento, salvo locali lievi controtendenze delle minime sulla pianura meridionale.