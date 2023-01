VENETO – Mangiano per 70 euro e scappano, il titolare su Instagram: “Pagate o vi denuncio”

Una ‘delle ‘Instagram stories’ potrebbe avere a breve una ripercussione legale e mettere nei guai una coppia di clienti di un locale di Padova, il Sì – Streetaliafood in via Dante. Il titolare infatti, ha pubblicato un messaggio nel quale scrive: “Tornate a pagare il conto altrimenti saremo costretti a fare denuncia e a girare tutti i filmati alle autorità”. I due avevano consumato per un totale di 70 euro e si erano dileguati senza pagare lo scorso 21 gennaio. Il titolare ha pubblicato un frame del video, una sorta di avvertimento poiché le immagini potrebbero svelare l’identità dei due furbetti ed essere materiale utile per le forze dell’ordine, ma l’obiettivo del titolare sembra essere quello di una soluzione pacifica con il sacrosanto pagamento del conto, prima di procedere per vie legali. Il post ovviamente è diventato virale.