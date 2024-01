VENETO – Maltrattamenti in famiglia, 4 arresti della polizia in un mese

Sono stati quattro gli arresti fatti dalla questura di Venezia per maltrattamenti in famiglia tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024.

In un caso le Volanti sono intervenute in un’abitazione di Marghera, in quanto una donna aveva contattato il 113 riferendo di essere stata aggredita dal figlio.

Giunti sul posto gli agenti hanno trovato l’uomo il quale continuava ad inveire e minacciare la madre sulla quale erano evidenti segni di lesioni..

L’uomo, pertanto, è stato arrestato. Un secondo caso ha riguardato una donna, già denunciata per maltrattamenti ai danni dei propri familiari, che è stata colta in flagranza della violazione dell’ordine di allontanamento dalla casa familiare e per questo arrestata. Gli agenti delle volanti hanno, tra l’altro, arrestato un ragazzo per maltrattamenti in famiglia e per reiterati episodi di aggressione e minacce ai danni delle sue due sorelle. Il giovane, affetto da disturbi psichici associati a comportamenti violenti e da tempo in cura anche per problemi legati all’utilizzo di droga, in passato si era già reso responsabile di diversi episodi di percosse e minacce ai danni delle sorelle. Dallo scorso settembre, inoltre, era stato ospitato presso l’abitazione a Mestre di una delle due sorelle, periodo durante il quale si sarebbero verificati diversi episodi di minacce ed aggressione ai danni della familiare che l’ha poi denunciato. L’indagato, inoltre, dopo una visita psichiatrica, ha aggredito e minacciato entrambe le sorelle che lo avevano accompagnato allo studio medico. La polizia ha infine dato esecuzione all’ordinanza con cui l’autorità giudiziaria ha disposto la custodia cautelare in carcere per un uomo senza fissa dimora per maltrattamenti in famiglia dopo essere stato indagato per reiterati episodi di violenza ai danni della nonna, e più volte segnalato per la violazione del divieto di avvicinamento.

Dall’inizio del 2024 la polizia ha notificato 12 ammonimenti per violenza domestica e altri 12 ammonimenti per atti persecutori.ANSA