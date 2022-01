VENETO – L’auto sbanda e prende fuoco: illesa la conducente

Una ragazza di 22 anni, questa notte, è rimasta coinvolta in un incidente mentre si trovava a bordo della sua Hyundai i20 bianca, che è stata poi divorata dalle fiamme via Ungheresca Sud a San Vendemiano. La ragazza, G.M., avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo finendo in una canaletta a bordo strada. A quel punto, l’auto ha preso fuoco, ma fortunatamente la giovane è riuscita ad uscire dall’abitacolo e a mettersi in salvo. Sul posto i vigili del fuoco di Conegliano, che hanno spento le fiamme, senza però riuscire a salvare il mezzo.