Veneto – La Polizia sgomina una banda di ladri stranieri: due arresti e due denunce

Padova – La squadra Mobile di Padova ha smantellato una banda di quattro cittadini albanesi specializzata in furti in abitazione, eseguendo due arresti e due denunce a seguito di un’operazione condotta nei giorni scorsi.

Le indagini sono scattate dopo due furti avvenuti il 9 e il 20 gennaio a Padova, nei quali i ladri avevano sottratto monili d’oro e altri preziosi. Un dettaglio chiave ha permesso agli investigatori di risalire ai responsabili: in entrambi gli episodi, uno dei malviventi indossava una pettorina arancione da cantiere edile.

L’auto utilizzata per i colpi ha portato gli agenti a individuare il rifugio della banda, un appartamento affittato a Mogliano Veneto (Treviso). Dopo pedinamenti e appostamenti, la polizia ha identificato tutti i membri del gruppo e ha fatto scattare il blitz all’alba.

Tra gli arrestati, un 45enne che ha tentato di esibire documenti falsi: l’uomo era latitante da mesi dopo aver eluso gli arresti domiciliari a cui era sottoposto per precedenti furti in abitazione nella Marca Trevigiana, rimuovendo il braccialetto elettronico. Un altro membro della banda, un 43enne con numerosi precedenti in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, è stato trovato con indosso il caratteristico gilet arancione.

Il terzo uomo, un 35enne intestatario dell’appartamento, custodiva le chiavi di un’auto a noleggio davanti alla casa, dove la polizia ha recuperato gioielli in oro, orologi rubati e strumenti da scasso, tra cui uno smerigliatore elettrico, un paio di guanti e un cacciavite. Il quarto componente, anch’egli 35enne, era destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Venezia per reati legati alla droga.

Le indagini proseguono per verificare il coinvolgimento della banda in altri furti nel Nord Italia.