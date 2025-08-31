CRONACA
31 Agosto 2025 - 9.58

Veneto – Incidente mortale: uomo perde la vita finendo con l’auto in un fossato

REDAZIONE
Zevio/Palù (VR), 30 agosto 2025 – Ancora sangue sulle strade veronesi. Nella tarda serata di sabato, intorno alle 22, un automobilista 66enne di Palù ha perso la vita dopo che la sua auto è uscita autonomamente di strada ribaltandosi in un fossato lungo la carreggiata, in via Deiolo, nei pressi della località Palazzina e non lontano dal ristorante Sacchetto.

A dare l’allarme è stato un passante. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con un mezzo e il personale del Suem 118 con ambulanza e automedica. Nonostante i tentativi di soccorso, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate, i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso. I pompieri hanno provveduto a recuperare il corpo dall’abitacolo.

I rilievi e gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente sono stati svolti dai carabinieri del Norm di San Bonifacio.

Il dramma si aggiunge ai tre incidenti mortali già registrati venerdì nel Veronese, a Veronella, Azzago e Lavagno, rendendo ancora più pesante il bilancio di questo fine settimana sulle strade della provincia.

