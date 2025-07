Veneto, incendio nelle scale di un condominio: sei persone intossicate

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Alle ore 20:50 di ieri sera, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in vicolo delle Mimose, a Montebelluna (TV), per un incendio sviluppatosi all’interno delle scale di un condominio.

Le fiamme, secondo quanto riferito, hanno coinvolto un carrello della spesa posizionato nel vano scale. I Vigili del Fuoco, giunti dal vicino distaccamento cittadino, hanno rapidamente domato l’incendio e prestato soccorso agli abitanti dell’edificio.

Il bilancio dell’evento è di sei persone rimaste intossicate dal fumo, tutte trasportate all’Ospedale di Montebelluna per accertamenti. Le cause dell’incendio sono attualmente in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenuti anche il personale sanitario del SUEM 118 e i Carabinieri di Montebelluna.