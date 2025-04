Veneto – Incendio in condominio: 40 evacuati, 14 intossicati

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Una Pasqua da dimenticare per una quarantina di residenti di un condominio in via Vittorio Veneto, nella frazione di Oltrebrenta, al confine con la provincia di Venezia. Nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 aprile, un corto circuito ha provocato un’emergenza che ha costretto sei famiglie – cinque del Bangladesh e una di origine cinese – ad abbandonare i propri appartamenti. L’aria all’interno dello stabile si è rapidamente saturata di fumo, rendendo impossibile la permanenza.

L’allarme è scattato intorno alla mezzanotte. In pochi istanti, il fumo ha invaso la palazzina, scatenando il panico tra i residenti. Decisivo l’intervento tempestivo degli inquilini, che hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i mezzi del Suem 118, i Vigili del fuoco e i Carabinieri della stazione locale. L’area è stata transennata per permettere le operazioni in sicurezza.

Particolarmente delicata la gestione dei numerosi bambini presenti, molti dei quali in stato di choc. Quattordici persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio e sono state trasportate in ospedale per accertamenti. L’energia elettrica è saltata in buona parte della via e i tecnici dell’Enel hanno lavorato per tutta la notte per ripristinare la situazione.

Le famiglie evacuate sono state temporaneamente accolte in strutture ricettive della zona, grazie al coordinamento del Comune. La famiglia cinese ha trovato ospitalità presso parenti e connazionali. L’area dell’impianto elettrico condominiale è ora sotto esame da parte dei tecnici: si ipotizzano gravi irregolarità che potrebbero rappresentare un rischio non solo per il palazzo, ma per l’intera via.

In accordo con l’amministrazione comunale, i Vigili del fuoco hanno disposto che finché l’impianto elettrico non sarà messo a norma, non sarà possibile il rientro nelle abitazioni. Sul posto sono giunti anche il sindaco di Noventa Padovana, Marcello Bano, e l’assessore alla sicurezza Nicola Cannistraci, per monitorare l’evolversi della situazione e garantire il supporto dell’ente locale alle famiglie coinvolte.