13 Ottobre 2025 - 11.19

Veneto – Incendio di una macchina spazzatrice: lievemente intossicati due operatori

REDAZIONE
Mansuè (Tv) – Intervento dei vigili del fuoco questa mattina intorno alle 7 per l’incendio di una macchina spazzatrice alimentata a metano in via Roma, a Mansuè. I due operatori a bordo del mezzo hanno respirato del fumo e sono rimasti lievemente intossicati.

La squadra del distaccamento di Motta di Livenza, giunta sul posto, ha completato lo spegnimento delle fiamme sotto la cabina, già parzialmente controllate con gli estintori, e ha provveduto a raffreddare le bombole a metano. Secondo le prime verifiche, il rogo sarebbe di origine elettrica.

I due operatori sono stati trasportati in ospedale per accertamenti, senza riportare gravi conseguenze.

