Veneto – In arrivo una nuova perturbazione: allerta arancione per temporali in tre aree del Veneto

Venezia, 1 settembre 2025 – Una nuova perturbazione di origine nord-atlantica interesserà il Veneto a partire dalla serata di oggi, con condizioni di tempo instabile e a tratti perturbato fino a martedì 2 settembre. I fenomeni saranno più diffusi e intensi nella notte e nella mattinata di martedì, mentre nel pomeriggio e in serata le precipitazioni si presenteranno in modo più irregolare. Sono attesi rovesci e temporali, localmente anche forti e persistenti, soprattutto nelle zone centro-orientali tra Prealpi e costa.

Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha dichiarato lo stato di preallarme (allerta arancione) per temporali nelle aree VENE-H (Piave pedemontano), VENE-F (Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna) e VENE-G (Livenza, Lemene e Tagliamento). Sul resto del territorio regionale è stata emanata l’allerta gialla. Per le stesse tre aree l’allerta sarà gialla anche per rischio idrogeologico.

Lo scenario previsto è caratterizzato da fenomeni intensi e in rapida evoluzione. Sono possibili frane superficiali e colate rapide nelle zone montane, pedemontane e collinari, così come l’innalzamento dei corsi d’acqua secondari e il rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane, con possibili allagamenti di sottopassi e locali interrati.

L’avviso della Protezione civile resterà in vigore dalle ore 20 di oggi fino alla mezzanotte di mercoledì.