VENETO – I pompieri demoliscono casa a rischio crollo

LORENZAGO DI CADORE, DEMOLITA DAI VIGILI DELFUOCO UNA CASA A RISCHIO CROLLO

Una vecchia abitazione pericolante lungo la SS 52 a Lorenzago di Cadore è stata demolita questa mattina dai vigili del fuoco. L’edificio a rischio crollo verso le altre abitazioni e verso la statale, era in stato di degrado da molti anni con il tetto e i solai già crollati. La demolizione per la sua particolarità e per la creazione di un’area interdetta è stata eseguita dai vigili del fuoco con mezzi di movimento terra. L’abbattimento dell’edificio alle prime luci dell’alba è stata già eseguita. Ancora in corso le operazioni dei vigili del fuoco di rimozione dei detriti. Impiegati 6 mezzi movimento terra e oltre 15 operatori.