I genitori di Filippo Turetta, Nicola Turetta ed Elisabetta Martini, hanno deciso di non incontrare il loro figlio in carcere, nonostante fossero attesi alla casa circondariale di Montorio a Verona. Nonostante avessero ottenuto il permesso dal pm, i genitori non hanno accompagnato l’avvocato Giovanni Caruso per il colloquio.