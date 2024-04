USA – Astrologa scambia l’eclissi per la fine del mondo: uccide il compagno e butta giù le figlie dall’auto (seguiva le teorie complottiste di QAnon)

Una donna giovane americana, convinta che l’eclissi solare fosse un presagio della fine del mondo, ha commesso un omicidio e tentato di uccidere le sue due figlie. Secondo quanto riportato dal Los Angeles Times, questa astrologa professionista ha prima ucciso il suo compagno di 29 anni pugnalandolo, per poi mettere i suoi due figli in auto e spingerli fuori dall’abitacolo mentre si trovava in autostrada. La figlia più piccola, di otto mesi, è morta a causa delle ferite, mentre la figlia maggiore, di nove anni, è sopravvissuta. La madre è stata trovata morta all’interno dell’auto, che si era schiantata contro un albero lungo una strada.

Questa tragica vicenda è avvenuta lunedì 8 aprile, poche ore prima dell’eclissi solare che ha interessato gli Stati Uniti. Nei suoi profili sui social network, la giovane aveva condiviso messaggi di natura cospirativa e diffuso contenuti legati al movimento QAnon, una corrente cospirazionista negli Stati Uniti. In particolare, il giorno precedente all’eclissi, aveva pubblicato questo messaggio: “Avviso: questo è l’ultimo avviso. Attivate le notifiche. Non guardate l’eclissi. Qualcosa di grosso sta arrivando…”. Inoltre, due giorni prima dell’evento, aveva scritto in maiuscolo un messaggio che ha ottenuto quasi 7 milioni di visualizzazioni: “Sveglia, l’apocalisse è qui”.

Le eclissi solari sono spesso associate a profezie sulla fine del mondo, ma tali associazioni non hanno alcun fondamento scientifico secondo gli esperti.