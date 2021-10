VENETO – Ha rubato migliaia di articoli dalla De Longhi per rivenderli fuori: licenziata e denunciata

Una donna di 50 anni di Ponzano Veneto, ex dipendente della De Longhi, è indagata dalla Procura di Treviso. Avrebbe rubato circa 3 mila articoli dell’azienda e poi li avrebbe rivenduti sotto-costo privatamente, prima a parenti e conoscenti e poi allargando il giro di ‘clienti’. La donna era stata assunta dalla De Longhi nel 2000. Almeno altre 4 persone sarebbero indagate. Tutti sono stati licenziati. Secondo quanto si apprende la donna avrebbe riferito come alcuni dipendenti avessero a disposizione merce di magazzino per fare regali a rappresentanti o per fornirli ad associazioni locali (come gli organizzatori di pesche di beneficenza). Ha fatto ricorso contro il licenziamento. Risponde la De Longhi che tutti gli articoli che escono dal magazzino devono essere accompagnati da un documento, di cui invece la merce rubata sarebbe stata sprovvista e che non vi era alcun privilegio per alcuni dipendenti nell’accesso agli articoli. Alcuni clienti della donna avrebbero già ammesso di aver acquistato la merce.