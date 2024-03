Ruba carte di credito e aggredisce i Carabinieri intervenuti: arrestato

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Schio, con il supporto dei

colleghi della Stazione Carabinieri di Malo, sabato 9 marzo hanno tratto in arresto A.B.,

cittadino nigeriano, 26enne, domiciliato a Schio, per le ipotesi di reato di utilizzo illecito di

carte di pagamento, ricettazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.



Sabato scorso, all’interno di un esercizio pubblico di Schio, veniva consumato un furto di un

borsello in danno di un avventore che conteneva all’interno documenti personali e carte di

credito e debito.

A distanza di qualche ora, la persona derubata contattava il numero di emergenza della centrale

operativa della Compagnia Carabinieri di Schio per segnalare che ignoti stavano effettuando, con

una delle carte rubate, un tentativo di prelievo in un esercizio pubblico di Schio. I carabinieri

dell’Aliquota Radiomobile, giunti tempestivamente sul posto, individuavano il soggetto che aveva

effettuato il tentativo di prelievo che, in evidente stato di alterazione, assumeva da subito un

atteggiamento ostile tanto da rendersi necessario

l’intervento, in supporto, anche di una pattuglia della Stazione Carabinieri di Malo. L’uomo ha opposto resistenza nei confronti del

personale in divisa, procurando anche a due di loro lievi lesioni. Sul posto interveniva anche

personale sanitario del 118 che, tenuto conto dello stato alterativo e violento, conduceva l’uomo

presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Altovicentino di Santorso.

La perquisizione personale del soggetto consentiva di rinvenire, nella disponibilità di questi, le carte

di credito e documenti personali provento di furto.

Al termine degli accertamenti, il’uomo è stato arrestato e, su disposizione della Procura della

Repubblica di Vicenza, condotto in carcere a Vicenza. Ieri mattina, a seguito

dell’udienza di convalida da parte del Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di Vicenza,

veniva applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione trisettimanale alla polizia

giudiziaria.