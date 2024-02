VICENZA – Vanno a rubare in ricicleria con un furgone: tre individui denunciati

Alle ore 11.30 circa di domenica 25 febbraio, le Volanti della Questura di Vicenza sono intervenute alla ricicleria di San Pio X, dopo che al 113 era stata segnalata la presenza di tre soggetti intenti a rovistare nei containers utilizzati per la raccolta differenziata dei rifiuti.

All’arrivo delle Volanti, tre uomini cercavano di allontanarsi a bordo di un furgone ma venivano prontamente bloccati dai Poliziotti che dopo averli identificati sul posto, controllavano anche l’interno del furgone, accertando la presenza di vari computer (molti dei quali rotti), cavi elettrici vari, parti elettriche di vari utensili, materiale in rame vario, telefoni cellulari dismessi ed altro.

Si accertava che i tre si erano in precedenza introdotti all’interno della ricicleria per asportare il materiale in questione.

I responsabili, tutti cittadini italiani residenti a Vicenza, venivano pertanto accompagnati in Questura e denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto.

Il materiale è stato nuovamente versato in ricicleria per le operazioni di smaltimento previste dalla legge.