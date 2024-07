VENETO – Auto della polizia travolge agente e straniero immobilizzato durante una rissa

Incidente poco dopo le 14 in centro a Verona. Un agente di polizia e uno straniero, immobilizzato dopo che la polizia è stata chiamata per sedare una rissa in corso Porta Nuova, vicino al McDonald’s, sono stati travolti da una gazzella intervenuta a rinforzo sul posto. Ancora non è chiaro perché l’auto non si sia fermata in tempo. L’agente è stato colpito dal veicolo mentre l’altro uomo è rimasto incastrato sotto il veicolo e liberato dai vigili del fuoco. Sul posto due ambulanze e un’auto medica. I due feriti, non gravi, sono stati portati in ospedale.