VENETO – Grave un operaio 37enne colpito da un bancale

L’uomo, di origine romena, trasportato in elicottero al Ca’ Foncello di Treviso con gravi traumi a testa e braccio

MANSUÈ (Treviso) – È ricoverato in gravi condizioni al Ca’ Foncello di Treviso un operaio di 37 anni, di origine romena, rimasto vittima di un grave incidente sul lavoro questa mattina, 21 maggio, intorno alle 7.15, all’interno dell’azienda “Legnonova”, in via delle Industrie a Mansuè.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava effettuando operazioni di scarico da un camion quando un bancale di pannelli in truciolare gli è caduto addosso, provocandogli traumi da schiacciamento alla testa e a un braccio.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco di Motta di Livenza, il personale sanitario del Suem 118 con ambulanza, automedica ed elicottero, oltre ai carabinieri della Tenenza di Oderzo e ai tecnici dello Spisal dell’Ulss 2, incaricati di svolgere gli accertamenti del caso.

Il lavoratore è stato elitrasportato all’ospedale di Treviso. Le sue condizioni sono giudicate gravi ma stabili.