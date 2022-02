VENETO – Gli controllano il green pass e scoprono che il telefono è rubato

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

A Verona, un cittadino moldavo è stato denunciato per ricettazione. La denuncia è partita quando, a seguito di un controllo della polizia locale di Verona, l’uomo è stato sorpreso con un telefono non suo: il green pass che ha esibito infatti era di un italiano, un avvocato veronese, nonché legittimo proprietario del telefono.

Il fatto in Piazza Brà: al controllo dell’agente, il poliziotto si è insospettito vedendo il nome di un italiano. Interrogato il moldavo, questi ha detto di essersi trovato il telefono in tasca. L’uomo ora dovrà rispondere di ricettazione, e pure l’amico con cui è stato fermato, moldavo anche lui, è stato denunciato in quando sprovvisto di permesso di soggiorno.