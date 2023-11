VENETO – Furgone si infila sotto un autobus: un ferito e alcuni contusi

Incidente poco dopo le 14 a Venezia. Un furgone ha tamponato violentemente un autobus Actv lungo via della Libertà, bloccando letteralmente il traffico sull’arteria. E’ stato necessario deviare il flusso veicolare in direzione di San Giuliano. Il furgone, che procedeva a velocità sostenuta, ha impattato con il retro dell’autobus. Il conducente del furgone è rimasto ferito, mentre alcuni passeggeri sull’autobus in viaggio verso Mestre, hanno riportato lievi contusioni. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi del Suem e quattro pattuglie della polizia locale di Venezia e i vigili del fuoco. La circolazione lungo via della Libertà è rimasta rallentata in entrambe le direzioni per agevolare l’accesso dei soccorsi al punto dell’impatto, approssimativamente di fronte al Vega. La viabilità in direzione tangenziale su via della Libertà è stata temporaneamente interrotta.