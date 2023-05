VENETO – Furgone schiacciato da due camion: automobilista rimane incastrato

Poco prima delle 9:30, di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada Postumia a San Pietro in Gù (PD) per un tamponamento tra tre mezzi pesanti: ferito un autista. I pompieri arrivati dal distaccamento di Cittadella e da Padova con l’autogrù, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto, dal furgone di mezzo rimasto schiacciato tra due autoarticolati, l’autista bloccato nella cabina al posto guida. L’uomo è stato stabilizzato dai sanitari del Suem ed elitrasportato in ospedale. Sul posto le forze dell’ordine per la deviazione del traffico e i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono in fase di ultimazione.