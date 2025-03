Veneto – Fuoco in appartamento nella notte

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

La scorsa notte, alle 3:30 di sabato 15 marzo, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Manara, a Padova, per un incendio divampato all’interno di un appartamento situato al primo piano di un condominio. Nessuna persona è rimasta ferita.

Le squadre dei vigili del fuoco, arrivate da Padova e supportate dai volontari di Borgoricco, sono intervenute con tre autopompe, un’autoscala e 16 operatori. L’incendio, originatosi dal piano cottura della cucina, è stato prontamente spento, evitando così che le fiamme si propagassero all’intero appartamento, che tuttavia ha riportato danni a causa del fuoco e del fumo.

L’abitazione è stata dichiarata temporaneamente inagibile fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e salubrità. I due residenti hanno dovuto trovare una sistemazione alternativa.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e un’ambulanza del Suem a scopo precauzionale. Le operazioni di soccorso si sono concluse all’alba.