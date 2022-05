VENETO – Frontale fra auto e camion, tre feriti: una coppia con bimba di un anno e mezzo

Alle ore 16:00, i vigili del fuoco sono intervenuti in via dei Laghi a San Donà di Piave per lo scontro semi frontale tra un’auto e un camion: tre feriti, una coppia e una bambina di un anno e mezzo. I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza l’Alfa Romeo Giulietta e coadiuvato i soccorsi sanitari del personale del SUEM. I feriti, di Conegliano, sono stati stabilizzati e trasferiti in ospedale in elicottero e ambulanza. Illeso l’autista del camion .I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo due ore.