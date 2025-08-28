Veneto – Frode ai fondi agricoli europei: confiscati oltre 4,7 milioni a quattro imprenditori

Padova, 28 agosto 2025

Nell’ambito delle indagini per contrastare le frodi che ostacolano l’attuazione della Politica Agricola Comune, la Guardia di Finanza di Padova ha dato esecuzione a un provvedimento di confisca da 4.762.261 euro emesso dal Tribunale di Padova nei confronti di quattro imprenditori agricoli della provincia, condannati per aver ideato un sistema che ha permesso a sei aziende, con sede tra Padova, L’Aquila e Perugia, di ottenere indebitamente fondi europei tra il 2015 e il 2020.

L’attività investigativa del Gruppo di Padova ha portato non solo alla confisca dei proventi illeciti, ma anche alla condanna dei responsabili a pene comprese tra 1 anno e 8 mesi e 2 anni e 8 mesi di reclusione. La sentenza è diventata definitiva a giugno 2025, dopo la conferma in Appello e in Cassazione.

Le indagini patrimoniali hanno consentito di individuare e acquisire a favore dello Stato partecipazioni societarie, disponibilità finanziarie, polizze assicurative, fabbricati, terreni e un complesso aziendale, per un valore complessivo stimato di 3,3 milioni di euro.

Secondo quanto emerso, i condannati – privi dei requisiti per accedere ai contributi comunitari – avrebbero fatto figurare come “giovani agricoltori” due prestanome, ottenendo così titoli e premi del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (Feaga) per la gestione fittizia di terreni situati tra Bolzano, Trento, Perugia, Ascoli Piceno e L’Aquila. I contributi, quantificati in circa 4,7 milioni di euro, sarebbero poi confluiti agli artefici della frode grazie a un intreccio di fusioni e compravendite societarie di natura fittizia.

Oltre al procedimento penale, i quattro sono stati segnalati alla Procura regionale della Corte dei Conti del Veneto per il danno erariale causato. La magistratura contabile ha disposto il sequestro conservativo di beni per 3,9 milioni di euro. Parallelamente, gli organismi pagatori sono stati incaricati di avviare il recupero delle somme indebitamente percepite.