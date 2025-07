Veneto – Fermata banda degli autogrill: denunciati tre finti turisti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Fermati e denunciati tre cittadini georgiani accusati di aver messo a segno una serie di furti ai danni di automobilisti in sosta nelle aree di servizio. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile di Udine, con il supporto della Polizia Stradale, che ha intercettato i tre uomini, rispettivamente di 25, 30 e 37 anni, mentre viaggiavano lungo l’autostrada A23 a bordo di un’auto a noleggio, facendo frequenti e sospette soste in vari autogrill.

Il gruppo è stato bloccato nell’area di servizio Arino Ovest, in provincia di Venezia. Alla perquisizione sono stati trovati in possesso di due notebook (entrambi senza password di accesso), una fotocamera professionale con teleobiettivo, circa 4mila euro in contanti, tre coltelli e un dispositivo jammer nascosto all’interno di una finta powerbank. Questo apparecchio è in grado di bloccare il segnale tra il telecomando e la centralina dell’auto, impedendo così la chiusura delle portiere senza che la vittima se ne accorga.

Le indagini hanno permesso di collegare i tre georgiani ad almeno due episodi avvenuti in Toscana: uno nell’area di servizio Aglio Est (A1), dove a un automobilista erano stati sottratti un computer e del denaro; l’altro ad Arno Est, dove erano spariti un secondo notebook, una macchina fotografica e un trolley. In entrambi i casi, la tecnica era la stessa: individuare le vittime, attendere che si allontanassero per una breve sosta, azionare il jammer e rubare il contenuto dell’auto rimasta inconsapevolmente aperta.

I tre sedicenti turisti sono stati denunciati per ricettazione e porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere. Le indagini proseguono per verificare se siano coinvolti in altri colpi lungo la rete autostradale del Nord e Centro Italia.