Veneto – Esplosione e incendio in una casa: madre e figlia ferite

Esplosione in casa a Cavarzere: due donne ferite, ipotesi fuga di gas

Una violenta esplosione, seguita da un incendio, ha parzialmente distrutto un’abitazione in località Martinelle a Boscochiaro di Cavarzere nel pomeriggio di lunedì. L’ipotesi principale è che la deflagrazione sia stata causata da una fuga di gas. Due donne, madre e figlia, sono riuscite a mettersi in salvo ma hanno riportato ferite e sono state trasportate in ospedale dal personale sanitario del Suem 118.

L’allarme è scattato alle 15:45 e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con squadre provenienti da Cavarzere, Adria e Mestre. In totale, 12 operatori con due autopompe, un’autobotte e un’autoscala hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio, gravemente danneggiato dall’esplosione.

La polizia locale ha gestito la viabilità e transennato l’area circostante, mentre i carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Una ditta specializzata è stata chiamata per la messa in sicurezza dell’immobile, ritenuto al momento inagibile. Sul posto anche tecnici ambientali per monitorare eventuali esalazioni di gas.

L’incendio è stato spento, ma i Vigili del Fuoco sono ancora al lavoro per eliminare ulteriori rischi e accertare le cause esatte della deflagrazione.

