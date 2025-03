Veneto – Esplodono due bancomat: principio d’incendio e appartamenti evacuati

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nella notte di sabato 22 marzo, intorno alle 4:20, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Cavallea a Onigo di Pederobba (Treviso) per l’esplosione del bancomat dell’ufficio postale. La deflagrazione ha provocato un principio d’incendio all’interno dei locali e una densa coltre di fumo, rendendo necessaria l’evacuazione di una donna disabile dal primo piano dello stabile.

I pompieri, giunti da Montebelluna, hanno rapidamente spento le fiamme e messo in sicurezza l’edificio, liberando dal fumo anche l’appartamento adiacente e quello soprastante, dove si trovava la donna evacuata subito dopo l’esplosione. Quest’ultima ha poi potuto fare rientro in casa una volta ripristinate le condizioni di sicurezza. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili dell’attacco.

Un episodio analogo si è verificato a Noale (Venezia), sempre più o meno alla stessa ora, dove un’altra esplosione ha fatto saltare il bancomat dell’ufficio postale, devastando completamente i locali. I vigili del fuoco, accorsi da Mestre e Mirano, hanno avviato una verifica statica dell’edificio su richiesta dei carabinieri e dei residenti. Il controllo, ancora in corso, mira a escludere eventuali lesioni strutturali all’immobile.

Le forze dell’ordine stanno ora cercando di capire se i due episodi possano essere collegati e se dietro gli attacchi vi sia la stessa mano criminale.