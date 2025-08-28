Veneto: escursionisti sfiniti dalla stanchezza, giovane cade e e si ferisce alla testa, runner scivola e si rompe la caviglia

Runner scivola sul sentiero bagnato

Schio (VI), 28 agosto 2025

Un runner è scivolato ieri nel tardo pomeriggio lungo un sentiero bagnato del Monte Summano e si è rotto una caviglia. Allertato verso le 19.30, il Soccorso alpino di Schio ha inviato una squadra che ha raggiunto il punto di partenza del sentiero dalla strada che porta a San Rocco di Tretto, in un tornante sotto Contrà Buzzaccari.

I soccorritori hanno proseguito a piedi per circa 300 metri fino a raggiungere il 52enne di Santorso (VI). Dopo avergli stabilizzato l’arto, lo hanno caricato in barella e, con l’ausilio delle corde nei tratti più ripidi, lo hanno riportato sulla strada. L’uomo è stato quindi affidato all’ambulanza diretta all’ospedale di Santorso.

Escursionisti in difficoltà sulla normale al Pelmo

San Vito di Cadore (BL), 27 agosto 2025

Verso le 17.30 due escursionisti della Repubblica Ceca hanno chiesto aiuto in discesa sulla via normale del Monte Pelmo, sfiniti dalla stanchezza. L’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è decollato, ma le nuvole basse hanno impedito l’avvicinamento. Considerato anche il peggioramento meteo previsto, l’equipaggio ha imbarcato una squadra del Soccorso alpino di San Vito di Cadore, sbarcata poi sul ghiaione che precede la Cengia di Ball, a circa 2.250 metri di quota.

I cinque soccorritori hanno raggiunto i due uomini, li hanno assicurati in conserva e hanno intrapreso il rientro lungo lo stesso percorso fino al Rifugio Venezia. Qui li attendevano i mezzi fuoristrada per il trasporto a valle, concluso attorno alle 20.

Sbatte la testa in rifugio e si procura un taglio

Livinallongo del Col di Lana (BL), 27 agosto 2025

Una squadra del Soccorso alpino di Livinallongo è intervenuta ieri pomeriggio al Rifugio Plan Boè, ad Arabba, per un ragazzo di 19 anni di Padova che aveva sbattuto la testa procurandosi un taglio sopra l’occhio. Allertati verso le 16.30, i soccorritori lo hanno medicato sul posto e accompagnato a valle, consegnandolo direttamente al medico.