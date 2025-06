Veneto – Escursionisti inesperti bloccati in montagna dalla neve: salvati dal Soccorso Alpino

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Due interventi di soccorso in quota nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 13.30, hanno visto impegnato l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore in aiuto a tre escursionisti stranieri in difficoltà a causa della neve ancora presente lungo i percorsi di montagna.

Nel primo caso, l’equipaggio è intervenuto sul Sentiero dei Kaiserjäger, nella salita al Lagazuoi, per recuperare una coppia di turisti spagnoli di 25 anni, impossibilitati a proseguire a causa delle condizioni del terreno. Poco dopo, un secondo intervento è stato effettuato all’attacco della Ferrata Dibona, sul Monte Cristallo, dove un escursionista del Kirghizistan, anch’egli 25enne, era stato costretto a fermarsi di fronte al canale di Staunies, ancora completamente innevato.

In entrambi i casi, i turisti non erano in grado di fare ritorno in autonomia e sono stati recuperati in sicurezza.

Le autorità ribadiscono che in quota è ancora presente una grande quantità di neve, che può coprire sentieri, segnaletica e i cavi delle ferrate, rendendo pericoloso l’accesso. Inoltre, le basse temperature in alcune zone mantengono la presenza di ghiaccio. Si raccomanda massima prudenza e un’attenta valutazione delle condizioni prima di intraprendere escursioni in montagna.