VENETO – Due minorenni rubano PostePay ad una donna per comprarsi la Playstation

Due giovani trevigiani di 17 anni sono stati individuati e denunciati dai carabinieri per essersi introdotti illegalmente in casa di una donna al fine di rubare una carta PostePay con cui acquistare un gioco per PlayStation.

I due ragazzi sono stati identificati grazie alla visione delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza. L’episodio risale allo scorso febbraio a Monastier, Treviso, quando i presunti autori, dopo aver forzato la porta d’ingresso della casa di una donna, hanno rubato una borsa contenente documenti personali, carte di pagamento e le chiavi della sua auto. Si sono poi allontanati con l’auto per alcuni chilometri prima di abbandonarla.

Utilizzando la carta PostePay rubata, i malviventi hanno effettuato pagamenti al bar e alcune giocate presso una ricevitoria, per poi procedere all’acquisto online di un software per PlayStation.