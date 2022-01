VENETO – Doppio intervento sui Colli del Soccorso Alpino: 49 cade in bici e 50enne si ferisce sul sentiero

Alle 12.30 circa il Soccorso alpino di Padova è stato allertato dal 118 per un ciclista caduto mentre con la propria mountain bike stava scendendo lungo la Pista Blue Line sui Colli Euganei assieme ad amici. A.V., 49 anni, di Rovigo, perso il controllo della bici era finito a terra riportando un sospetto trauma toracico. L’equipe medica dell’elisoccorso di Padova, sbarcata nelle vicinanze, ha subito provveduto a dare all’uomo le prime cure, supportata poi da una squadra. Una volta adagiato in barella, per evitargli il più possibile dolorosi scossoni, è stato deciso di muoverlo in discesa sul sentiero opposto alla pista. I soccorritori, tra i quali un’infermiera della Stazione, hanno quindi trasportato per oltre un chilometro la barella, assicurandola con la corda nei tratti più impegnativi, fino a Valsanzibio dove è stata affidata all’ambulanza diretta all’ospedale di Abano.

Appena concluso l’intervento, è scattato il secondo allarme, per un escursionista scivolato sul sentiero della Busa dei Briganti, a Cinto Euganeo. La squadra è quindi stata dirottata sul posto, assieme ad altri soccorritori che stavano rientrando da un addestramento a Tresché Conca. M.C., 50 anni, di Due Carrare (PD), nella caduta si era ferito a una caviglia e i compagni lo avevano assistito attendendo i soccorsi. Arrivati dall’infortunato, i soccorritori gli hanno stabilizzato il piede, per poi imbarellato e trasportarlo per diverse centinaia di metri al rendez vous con l’ambulanza, anche in questo caso partita in direzione dell’ospedale di Abano Terme.