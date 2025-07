Veneto – Doppio incidente, quattro feriti

Giornata di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco nel Trevigiano, dove si sono verificati due distinti incidenti stradali che hanno richiesto l’intervento dei soccorritori e delle forze dell’ordine.

Il primo allarme è scattato alle 8:45 di sabato mattina in via Sant’Angelo, a Treviso, dove un’autovettura si è ribaltata dopo essere finita contro un albero, abbattendolo. La squadra dei Vigili del Fuoco, proveniente dalla sede centrale di Treviso, ha estratto il conducente, rimasto incastrato all’interno del veicolo, e lo ha affidato al personale del SUEM118. L’uomo è stato trasportato in ospedale. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale per i rilievi del caso.

Poco dopo, alle 13:00, un altro incidente ha coinvolto due auto lungo la SS248 in via Schiavonesca Priula, nel comune di Montebelluna. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento locale, che hanno prestato soccorso a tre persone – due uomini e una donna – rimaste ferite nello scontro. Anche in questo caso i feriti sono stati affidati al personale sanitario del 118 e portati all’ospedale di Montebelluna. Presenti per i rilievi anche gli agenti della Polizia Locale di Montebelluna.