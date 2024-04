VENETO – Doppio incidente in montagna: due feriti

PRALONGO (BL), INCIDENTE TRA DUE MEZZI: FERITA UNA PERSONA

Intervento dei vigili del fuoco ieri sera 9 aprile alle 19, per un incidente stradale tra un’ape car e un’auto a Forno di Zoldo, zona Pralongo, in via Sant’Andrea: ferito il conducente del veicolo a tre ruote.

Al lavoro la squadra dei vigili del fuoco della centrale di Belluno e dei volontari di Zoldo. Soccorso e affidato alle cure del personale sanitario il conducente dell’ape car. Per i rilievi sulla dinamica del sinistro sono intervenuti i carabinieri di Longarone.

PONTE NELLE ALPI (BL), ESCE FUORI STRADA CON L’AUTO: FERITO IL CONDUCENTE

Intervento dei vigili del fuoco stamattina, intorno alle 10:45, in frazione Piaia, nel comune di Ponte nelle Alpi (BL) per un’auto finita fuori strada, probabilmente dopo essere entrato in collusione con un mezzo pesante: ferito l’autista.

Al lavoro una squadra dei vigili del fuoco della centrale di Belluno, che ha soccorso l’uomo per poi affidarlo alle cure del personale sanitario.

Carabinieri sul posto per gli accertamenti sulle dinamiche del sinistro.

L’intervento dei vigili del fuoco, dopo aver messo in sicurezza l’area, è terminato alle 11:30.