VENETO – Dopo Fleximan spunta Parkman: danneggiate colonnine per il parcheggio

Dopo la lunga serie di autovelox abbattuti da Fleximan e dai suoi emulatori (ai quali le forze dell’ordine stanno dando la caccia) compare una nuova forma di protesta/vandalismo a Treviso, che rischia di diventare una moda. Ben quattro colonnine per il rilascio dei biglietti del parcheggio sono state danneggiate a Treviso: in zona Duomo, in zona biblioteca, vicino all’ex Gil e vicino all’ex Provincia. I danni sono quantificabili in migliaia di euro. Ora è caccia all’uomo e saranno fondamentali le immagini di videosorveglianza delle zone interessate. Si tratta di un vandalismo più rischioso per chi lo commette, considerando che le colonnine parcheggio sono quasi sempre in zone molto urbanizzate.