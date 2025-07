Veneto – Donna uccisa e buttata nel Piave: assolto l’uomo accusato di omicidio

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

TREVISO, 2 luglio 2025 – La Corte d’Assise di Treviso ha assolto oggi Franco Battaggia, 81 anni, residente a Spresiano, dall’accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere. L’uomo era stato arrestato nel maggio 2023 per la morte di Anica Panfile, 31 anni, cuoca di Treviso, il cui corpo era stato rinvenuto in un affluente del Piave il 21 maggio 2023.

Battaggia, in passato affiliato alla Mala del Brenta, rischiava 21 anni e mezzo di carcere, come richiesto dal pubblico ministero. A determinare l’assoluzione, secondo la Corte, sarebbero state numerose incongruenze nella ricostruzione dei fatti, in particolare legate all’uso del cellulare della vittima.