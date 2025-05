Veneto – Donna scivola in ferrata: soccorsa in elicottero

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Escursionista scivola sulla Ferrata dei Sass Brusai, soccorsa in elicottero

Pieve del Grappa (TV), 14 maggio 2025 – Intervento di soccorso questa mattina sulla Ferrata dei Sass Brusai, dove una donna di 67 anni è rimasta ferita dopo una caduta.

Attorno alle 11.30, la Centrale del 118 ha allertato il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa per fornire supporto all’elicottero di Treviso Emergenza, intervenuto in zona. L’incidente è avvenuto all’altezza del secondo torrione, a circa 1.300 metri di quota: la donna, parte di una comitiva escursionistica proveniente da Brescia, è scivolata per alcuni metri, riportando un trauma alla caviglia.

Individuata rapidamente, l’escursionista è stata raggiunta dal tecnico di elisoccorso, calato con il verricello. Dopo essere stata stabilizzata e issata a bordo, è stata trasportata all’ospedale di Montebelluna per gli accertamenti e le cure del caso.