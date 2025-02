Veneto – Donna perseguita un prete: condannata

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

È stata condannata a due anni e due mesi di reclusione una donna di 72 anni, accusata di atti persecutori nei confronti di un sacerdote di 55 anni. La parrocchiana, già condannata in via definitiva per precedenti episodi di stalking e calunnia, ha inseguito il religioso da Padova fino a Bologna e poi a Genova, tormentandolo con telefonate incessanti e accuse infondate.

La vicenda ha avuto inizio nel 2015, quando il prete si trovava nella Basilica di Sant’Antonio a Padova. La donna gli aveva confidato di essere gravemente malata, con pochi mesi di vita, convincendolo a fornirle il proprio numero di telefono per ricevere conforto spirituale. Da quel momento, il sacerdote è stato bersagliato da messaggi ambigui e insistenti, al punto da richiedere e ottenere un trasferimento a Bologna. Ma la donna lo ha rintracciato, continuando a perseguitarlo con chiamate e accuse sempre più gravi.

Sentendosi respinta, lo ha denunciato per violenza sessuale sia in Procura che alle autorità ecclesiastiche, diffondendo le accuse anche sui social. Il prete, ormai esausto e in uno stato di forte ansia, ha iniziato un percorso di supporto psicologico. Nel tentativo di sfuggire alla persecuzione, ha ottenuto un nuovo trasferimento a Genova, nella parrocchia di San Francesco di Albaro, ma anche lì la donna lo ha raggiunto nel settembre 2021, continuando a chiamare ossessivamente la parrocchia per incontrarlo.

Durante il processo, ha testimoniato anche l’arcivescovo di Genova Marco Tasca, mentre il sacerdote ha raccontato nei dettagli gli anni di tormento, spiegando di essersi sentito costretto a nascondersi per sfuggire all’assillo costante della donna. Per proteggerlo, nel convento era stato persino installato un dispositivo per bloccare le chiamate.

La condanna è stata pronunciata dal tribunale di Genova, che ha riconosciuto la gravità della persecuzione durata quasi un decennio.