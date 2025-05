Veneto – Donna muore punta da un’ape: fatale uno choc anafilattico

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

La tragedia a Crocetta del Montello: la vittima aveva 65 anni e aiutava il figlio nell’azienda di famiglia

CROCETTA DEL MONTELLO (TREVISO) – Una giornata di lavoro si è trasformata in tragedia oggi pomeriggio, lunedì 12 maggio, per una donna di 65 anni, colpita da uno choc anafilattico in seguito alla puntura di un’ape. Il fatto è avvenuto a Crocetta del Montello, in un’azienda apistica gestita dalla vittima assieme al figlio.

Secondo una prima ricostruzione, la donna era impegnata nella pulizia delle arnie quando è stata punta da un’ape. In pochi minuti ha accusato un grave malore. Inutili purtroppo i soccorsi: all’arrivo del personale del Suem 118, la 65enne era già priva di vita.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione locale per gli accertamenti del caso. Non si esclude che la donna fosse allergica al veleno degli imenotteri, anche se non è ancora noto se avesse precedenti reazioni allergiche note.