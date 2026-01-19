Veneto – Donna muore investita durante la raccolta porta a porta

Tragedia nella mattinata di lunedì 19 gennaio a Pederobba, nel Trevigiano, dove una donna di 86 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un mezzo per la raccolta dei rifiuti urbani della società Contarina. L’episodio è avvenuto nella frazione di Costa, lungo via Santa Margherita.

La vittima, Agnese Guadagnin, residente in paese, era uscita di casa per una passeggiata, abitudine che era solita ripetere ogni mattina. Approfittando della giornata di sole, la donna stava camminando quando, passando dietro a un furgone impegnato nel servizio di raccolta porta a porta, è stata travolta durante una manovra del mezzo. Il conducente non si sarebbe accorto della sua presenza alle spalle del veicolo.

L’impatto è stato violentissimo e per l’anziana non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo. Inutili i soccorsi del Suem 118, allertati immediatamente dallo stesso autista. Il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri di Pederobba, che hanno effettuato i rilievi di legge e posto sotto sequestro il veicolo per la raccolta dei rifiuti. La dinamica dell’accaduto è ora al vaglio delle autorità competenti. L’autista del mezzo sarà indagato per omicidio stradale.

Agnese Guadagnin lascia tre figli. In una nota, la società Contarina ha espresso il proprio cordoglio, sottolineando che le circostanze dell’incidente sono in fase di accertamento e che l’azienda sta collaborando pienamente con le autorità. «A nome del Consiglio di amministrazione e della Società – ha dichiarato il presidente Giuliano Pavanetto – esprimo il profondo cordoglio e la sincera vicinanza ai familiari della vittima, condividendo il dolore della comunità coinvolta».