Veneto: donna drogata e violentata in un casolare, arrestato 37enne

Un uomo di 37 anni, cittadino romeno con precedenti penali, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale a seguito di un episodio avvenuto la sera del 1° settembre in un casolare abbandonato nei pressi della stazione ferroviaria di Padova.

La vittima, una 55enne di origini friulane, ha raccontato alla Polizia Ferroviaria di aver trascorso la notte in un alloggio di fortuna insieme a due sconosciuti. Prima di addormentarsi avrebbe assunto delle sostanze offerte da uno degli uomini, che poi l’avrebbe costretta a subire abusi.

La denuncia, presentata nei giorni successivi presso gli uffici della Polfer, ha dato il via a una serie di indagini serrate. Grazie alla descrizione fornita dalla donna e ad altri elementi raccolti, gli investigatori sono riusciti a identificare il sospettato. Le ricerche si sono concluse il 5 settembre, quando l’uomo è stato rintracciato nell’area ferroviaria.

Il 37enne, già noto per reati legati alla droga e contro il patrimonio, è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria. L’autorità giudiziaria ha poi convalidato l’arresto disponendo la custodia cautelare in carcere.