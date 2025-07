Veneto – Difende il figlio fuori da una discoteca: 39enne muore dopo un pugno in faccia. Arrestato 24enne

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Una discussione nata per delle battute tra adolescenti è finita in tragedia a Mestre, dove un uomo di 39 anni, Vladimir Radu, è morto dopo aver ricevuto un pugno al volto. L’aggressione è avvenuta la sera del 21 giugno nel parcheggio della discoteca Area City, chiusa da tempo, dove la vittima si era recata insieme al figlio quattordicenne.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, un 24enne moldavo, M. S., si sarebbe infastidito per alcune frasi pronunciate dal ragazzo. Ne è nata una discussione accesa, durante la quale Vladimir Radu ha cercato di intervenire per difendere il figlio e riportare la calma. Il confronto è però degenerato: secondo quanto riferito dall’indagato, l’uomo lo avrebbe afferrato per il collo, scatenando la reazione violenta. Il pugno ha fatto cadere Radu all’indietro, provocandogli un’emorragia cerebrale che lo ha ucciso due giorni dopo all’ospedale dell’Angelo.

L’aggressore, che inizialmente aveva tentato una rianimazione e non era fuggito subito, è stato poi individuato dopo essere rientrato in Italia dall’estero. Arrestato il 10 luglio su ordine della procura di Venezia, è accusato di omicidio preterintenzionale. Il giudice ha disposto per lui l’obbligo di dimora a Spinea con divieto di uscire di casa nelle ore notturne, ritenendo che non ci fosse volontà di uccidere, ma che il gesto abbia avuto conseguenze tragiche.