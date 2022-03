VENETO – Detenuto ucraino chiede la grazia a Mattarella per andare a combattere in patria

Condannato a 23 mesi di reclusione per contrabbando di sigarette, un 34enne detenuto del carcere di Montorio ha chiesto la grazia al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per rientrare in patria e combattere. L’uomo vorrebbe tornare e unirsi alla resistenza, per difendere la sua terra. L’uomo ha passaporto sia romeno che ucraino. La richiesta, secondo l’avvocato dell’uomo, andrebbe intesa come l’adempimento di un dovere, cioè quello del servizio militare. tutti i cittadini maschi ucraini, tra i 18 e i 60 anni, devono prestare servizio in queste ore.