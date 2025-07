Veneto – Controlli NAS: sospese attività, maxi sequestro di vino non tracciato

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Blitz dei carabinieri del Nas di Treviso nei centri estetici e nei ristoranti della Marca: su 26 attività controllate, due centri estetici e un parrucchiere dell’hinterland trevigiano sono stati sospesi per gravi irregolarità. Cinque altre strutture hanno ricevuto sanzioni amministrative per un totale di 12mila euro, dovute a inadempienze normative e mancanza di autorizzazioni. Parallelamente, nell’ambito dell’operazione “Giubileo della Speranza 2025”, sono emerse irregolarità anche nel settore della ristorazione: in 21 locali non a norma sono scattate multe per oltre 30mila euro. Particolarmente eclatante il caso di un ristorante nella zona di Asolo, dove i carabinieri hanno sequestrato ben 700 bottiglie di vino prive di etichette e tracciabilità. Complessivamente, il valore dei sequestri alimentari ammonta a 5200 euro.