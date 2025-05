Veneto – Contrabbando: sequestro storico di cibo (25 tonnellate) e bevande (2500 litri) a imprenditore cinese

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Oltre 25 tonnellate di alimenti e 2.000 litri di bevande conservati in violazione delle norme igienico-sanitarie sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Treviso, con il supporto del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’ULSS 2 Marca Trevigiana. L’intervento è avvenuto in un magazzino di Altivole, gestito da un cittadino di nazionalità cinese.

Le Fiamme Gialle hanno riscontrato l’assenza della notifica sanitaria obbligatoria per l’attività di trasporto, distribuzione e vendita di alimenti: una mancanza che ha escluso l’operatore dai controlli previsti per garantire la sicurezza alimentare secondo gli standard europei.

Il magazzino si è rivelato inadeguato alla conservazione di prodotti alimentari, con pareti scrostate, muffe, scarsa tracciabilità, etichette assenti o non in lingua italiana, promiscuità tra alimenti e materiali non commestibili (tra cui seghe elettriche e prodotti per la pulizia). Inoltre, è stata rilevata la presenza di carne e derivati del latte scaduti e quasi una tonnellata di alimenti mal conservati (prodotti ittici, carne, yogurt, tofu, germogli di soia, frutta, verdura e legumi) fuori dalla catena del freddo, rendendoli inidonei al consumo umano.

Le indagini della Compagnia di Castelfranco Veneto hanno accertato che i prodotti venivano venduti soprattutto a clienti privati di origine cinese, tramite consegne a domicilio, e a imprese del settore manifatturiero gestite da connazionali.

Durante il controllo sono stati sequestrati anche oltre 18.000 articoli per uso alimentare (contenitori, pentole, utensili) e circa 450 paia di scarpe non conformi alle normative a tutela del consumatore. Altri 468 litri di bevande alcoliche con etichette solo in cinese e prive di contrassegno di Stato sono stati classificati come alcolici di contrabbando, con conseguente denuncia per commercio abusivo.

Infine, è emersa una posizione lavorativa irregolare di una collaboratrice familiare, priva di copertura assicurativa obbligatoria e degli adempimenti contributivi.

Al termine dell’operazione sono state contestate sanzioni amministrative per un totale di circa 26.000 euro.

L’intervento rientra tra le attività della Guardia di Finanza volte al contrasto del lavoro sommerso e alla tutela del mercato e dei consumatori. L’azione mira a garantire sicurezza alimentare, corrette condizioni di lavoro e una concorrenza leale per gli operatori onesti.